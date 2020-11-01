السعودي: ننصح الاهل بعدم إرسال أولادهم إلى المدارس والاتجاه نحو التعليم عن بعد

صدر عن رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي البيان التالي:

إلى أهلنا في صيدا والجوار..

إن اتحاد بلديات صيدا الزهراني ونظراً للمنحى الخطير والتصاعدي للأعداد الاصابات بفيروس كورونا في صيدا وضواحيها،

وعملاً بقرار وزير الداخلية الالتزام بأقصى درجات السلامة العامة، وبقرار وزير التربية بإغلاق المدارس في المناطق المقفلة،

وحرصاً من الاتحاد على سلامة أهلنا وطلابنا في صيدا والجوار..

فإنّنا ننصح الاهل بعدم إرسال أولادهم حضورياً إلى المدارس والاتجاه نحو التعليم عن بعد نظراً لصعوبة الزامهم بارتداء الكمامة وتعذّر تباعدهم المسافة الآمنة في الباصات والملاعب وعند مداخل المدارس.

كما ينصح الاتحاد المدارس الواقعة في نطاقه التحول للتعليم عن بُعد في هذه الفترة الحرجة والخطيرة وذلك لحين صدور قرار وزير الداخلية بفتح كافة المناطق والبلدات، ووزير التربية بالعودة الآمنة إلى المدرسة.

كما نطلب من المواطنين كافة الالتزام الكامل بشروط السلامة العامة وعدم الاستهتار.