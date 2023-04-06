أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ “السفارة الأمريكية تطلب من موظفيها الابتعاد عن الحدود الشمالية، بسبب الأوضاع الأمنية”.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي لفي وقت سابق عن قيام منظومة القبة الحديدية باعتراض عشرات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد 100 صاروخ أطلقوا خلال 10 دقائق، على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل.

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري إخلاء الشواطئ في منطقة مدينة نهاريا الساحلية.