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السفارة الأمريكية: تقديم 40 مليون دولار كمساعدات إنسانية في لبنان

20 - يناير - 2022
آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 8:30 مساءً
السفارة الأمريكية في بيروت

السفارة الأمريكية في بيروت

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أفادت سفارة الولايات المتحدة في لبنان بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تقدم ٤٠ مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للأشخاص المعرضين في لبنان في الوقت الذي يواجهون فيه آثار الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة، وجائحة كورونا، والنزوح المستمر الناتج عن الحرب الأهلية السورية.

وقالت السفارة في بيان: “بصفتها المانح الوحيد الأكبر للمساعدات الإنسانية في لبنان، فإن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية الى لبنان إلى أكثر من 440 مليون دولار منذ تشرين الأول 2020”.

وأضاف: “بهذا التمويل، يتشارك مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في تقديم مساعدات غذائية طارئة لدعم ما يقرب من 740 ألف شخص ولمدة أربعة أشهر، بما في ذلك اللاجئين السوريين المعرضين واللبنانيين”.

ولفتت سفارة الولايات المتحدة الى أن هذه المساهمة الأخيرة تأتي في الوقت الذي فقدت فيه العملة اللبنانية 95 بالمائة من قيمتها خلال عامين واستمرار الأزمات المتداخلة في لبنان في مفاقمة انعدام الأمن الغذائي وتقليص قدرة الناس على شراء الضروريات الأساسية.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في لبنان والنقص في التمويل الإنساني الكافي لمعالجتها، مشيرة الى أن الولايات المتحدة وتحث المانحين الآخرين على زيادة مساهماتهم في هذه الاستجابة الدولية.

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