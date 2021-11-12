السفارة الأميركية في بيروت: إجراءات سفر تتعلّق بكورونا

نشرت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على “تويتر” أنه “اعتباراً من 8 تشرين الثاني، يتوجب على المسافرين البالغين ‏القادمين إلى الولايات المتحدة إبراز إثبات تلقي التلقيح الكامل ضد كوفيد-19، كما سيطلب إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19. ‏للحصول على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الاستثناءات المحدودة والسفر مع الأطفال، يرجى زيارة‎ ‎http://ow.ly/IxuK50GIoO4.‎

وارتفعت في الأسابيع الأخيرة أرقام الإصابات والوفيات بـ”كورونا” حول العالم بشكل ملحوظ. ويرجع خبراء صحيون الارتفاع الكبير ‏في الإصابات والوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في العديد من بلدان القارة الأوروبية، إلى بطء عمليات التطعيم نسبيا، إذ تظهر ‏الأرقام الرسمية أن 70 في المئة من السكان في ألمانيا مثلا تلقوا كامل جرعات اللقاح.‏

وأشاروا إلى أن معظم المرضى المصابين في وحدات العناية المركزة هم من غير الملقحين، فيما ترتفع أعدادهم بشكل مضطرد.‏

فضلا عن أن التراخي والتهاون في اجراءات الوقاية كالتباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات، هي بدورها من مسببات هذه الموجة ‏الوبائية الجديدة التي تلوح في الأفق الأوروبي.‏