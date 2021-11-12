السفارة الأميركية في بيروت: إجراءات سفر تتعلّق بكورونا

نشرت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على “تويتر” أنه “اعتباراً من 8 تشرين الثاني، يتوجب على المسافرين البالغين القادمين إلى الولايات المتحدة إبراز إثبات تلقي التلقيح الكامل ضد كوفيد-19، كما سيطلب إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19. للحصول على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الاستثناءات المحدودة والسفر مع الأطفال، يرجى زيارة http://ow.ly/IxuK50GIoO4.
وارتفعت في الأسابيع الأخيرة أرقام الإصابات والوفيات بـ”كورونا” حول العالم بشكل ملحوظ. ويرجع خبراء صحيون الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في العديد من بلدان القارة الأوروبية، إلى بطء عمليات التطعيم نسبيا، إذ تظهر الأرقام الرسمية أن 70 في المئة من السكان في ألمانيا مثلا تلقوا كامل جرعات اللقاح.
وأشاروا إلى أن معظم المرضى المصابين في وحدات العناية المركزة هم من غير الملقحين، فيما ترتفع أعدادهم بشكل مضطرد.
فضلا عن أن التراخي والتهاون في اجراءات الوقاية كالتباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات، هي بدورها من مسببات هذه الموجة الوبائية الجديدة التي تلوح في الأفق الأوروبي.