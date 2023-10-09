السفارة الأميركية تُحذّر رعاياها: الوضع لا يُمكن التنبؤ به

حذّرت السفارة الأميركية في لبنان، اليوم الاثنين، من أن الوضع في إسرائيل “لا يمكن التنبؤ به”، في ضوء الاشتباكات الدائرة بينها وبين فصائل فلسطينية، منذ مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت السفارة، في حسابها على منصة “إكس (تويتر سابقاً)”، إنه على المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء المنطقة أن يتوخوا الحذر، وفقاً لما أفادت به “وكالة أنباء العالم العربي”.

كانت شبكة “إيه.بي.سي نيوز” قد أفادت، في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مصادر مطّلعة، بأن ما لا يقل عن أربعة مواطنين أميركيين قُتلوا جراء الهجمات التي تشهدها إسرائيل.

وأضافت أن مسؤولين بالإدارة أبلغوا “الكونغرس” بأن هذا العدد قد يرتفع، خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن الإدارة لا تزال تحقق أيضاً في تقارير غير مؤكَّدة عن احتجاز مواطنين أميركيين رهائن لدى حركة “حماس”.

وشنَّت فصائل فلسطينية هجوماً واسعاً مباغتاً من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، فجر السبت الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 700 إسرائيلي.

وردّت إسرائيل بشنّ عملية عسكرية أسقطت 450 قتيلاً في غزة والضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.