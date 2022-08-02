السفارة الأوكرانية تقدّم عرضًا للحكومة اللبنانية.. ما مضمونه؟

أعلنت السفارة الاوكرانية في لبنان، في بيان عبر حسابها على “تويتر” انه “بالاتفاق مع مالكي المنتجات في أوكرانيا على متن السفينة لاوديسيا، وبهدف تحاشي فساد الحبوب المسروقة ولأجل إبقائها في لبنان، قدمت سفارة أوكرانيا عرضا للحكومة اللبنانية لشراء المنتجات المذكورة.

وعرضت السفارة عملية الشراء بالاسعار التالية: دقيق القمح 350$ للطن، الشعير 180$ للطن، الأسعار أقل مرتين من أسعار السوق.

من جهة أخرى، أصدرت السفارة الروسية في لبنان، بيانًا رحبت فيه بقرار النيابة العامة اللبنانية القاضي بختم التحقيق والسماح للباخرة السورية المحملة بحبوب أوكرانية بمغادرة ميناء طرابلس.

وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة جاءت “على الرغم من استفزازات الدبلوماسيين الأوكرانيين في بيروت ورعاتهم الخارجيين القائمة على الأكاذيب”، وختم: “نفترض أن محاولة المحرضين الأوكرانيين هذه للإضرار بالعلاقات بين روسيا ولبنان ستفشل”.