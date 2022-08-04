الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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السفارة الاوكرانية في لبنان: تم تنكيس العلم الأوكراني في مقر السفارة

منذ 50 ثانية
السفارة الاوكرانية في لبنان

السفارة الاوكرانية

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تحل اليوم على اللبنانين الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت، الانفجار الاكبر الذي هز لبنان والدول المجاورة، مع الصول الى هذا اليوم دون معرفة اي تفصيل او معلومات عن منفذ هذا التقجير، بوقت لامحاسبة موجودة وبين قذف الاتهامات من جهة الى آخرى.

وعلى هذا فقد أصدرت السفارة الاوكرانية في لبنان، بيانا جاء فيه: “في الذكرى الثانية لإنفجار مرفأ بيروت المأسوي، تتقدم سفارة أوكرانيا في لبنان بأحر التعازي وتعبر عن حزنها العميق على الضحايا الذين سقطوا، والجرحى الذين لا يزال الكثير منهم يعانون لغاية اليوم. اليوم نكرم ضحايا تفجير مرفأ بيروت. دائما ستقف أوكرانيا لجانب لبنان، الذي نرتبط به ارتباطا وثيقا بالتاريخ وروابط عائلية قوية. وبهذه المناسبة تم تنكيس العلم الأوكراني في مقر السفارة الأوكرانية”.

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