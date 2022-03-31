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السفارة التركية: وصول باخرة تركية الى ميناء بيروت تنقل مساعدات إلى الجيش

منذ 7 ساعات
السفارة التركية

السفارة التركية

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أعلنت السفارة التركية، في بيان، انه “تضامنا مع لبنان في أوقات الشدة والالتزام المستمر بأمن لبنان واستقراره، كثفت تركيا، بناء على تعليمات فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان، مساعداتها للشعب اللبناني وللمؤسسات الأمنية اللبنانية.

أرسلت أخيراً وزارة الدفاع التركية أكثر من 80 طنا من المواد الغذائية والمواد الصحية وقطع الغيار لصالح الجيش اللبناني وأفراده.

وصلت الباخرة البحرية التركية TCG SKENDERUN (A-1600) التي تنقل هذه المساعدة، إلى ميناء بيروت اليوم. تم تسليم المساعدات إلى القوات المسلحة اللبنانية في حضور السفير علي باريش أولوسوي والملحق العسكري العقيد حسين باشاران من الجانب التركي، والجنرال إلياس يوسف ممثلا عن الجيش اللبناني.

وتأتي هذه المساعدات الأخيرة التي قدمتها القوات المسلحة التركية للجيش اللبناني بعد تسليم 524 طنا من المساعدات الغذائية الأسبوع الماضي من قبل وزارة الداخلية التركية للمؤسسات الأمنية اللبنانية (قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني) التابعة لوزارة الداخلية والبلديات.

وستواصل تركيا مساعداتها للمؤسسات الأمنية اللبنانية على مدار السنة”.

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