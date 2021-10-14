السفارة الكويتية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان

دعت السفارة الكويتية في لبنان مواطنيها هناك إلى المغادرة وتحث الراغبين في السفر على التريث.

يذكر أنه شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديداً منطقة الطيونة حيث تجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وكان أنصار الحزبين تداعوا إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدأوا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

وقد تم إطلاق النار على المحتجين، الذي بدورهم قاموا بالبرد على مصادر إطلاق النيران أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.