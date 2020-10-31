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السفارة اللبنانية في روما تطلب من الطلبة اللبنانيين التعامل بحذر مع الموجة الجديدة لكورونا

منذ ساعة واحدة
سفارة لبنان في روما

سفارة لبنان في روما

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وجهت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر نداءً إلى الطلبة اللبنانيين والجالية اللبنانية تطلب منهم التعامل بحذر مع الموجة الجديدة لجائحة كورونا.

ووجهت السفيرة رسالتها عبر تقنية الفيديو، طالبة من “الطلاب بخاصة الحذر الشديد وتبني إجراءات الوقاية، باحترام مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، للمساهمة بالحد من انتشار الوباء وتجنب الإصابة به”.

النداء الذي وجهته ضاهر جاء بعد الازدياد الكبير بعدد الإصابات الذي قارب أمس 27 ألف إصابة، خلال 24 ساعة، ووفاة 174 مصابا.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة الإيطالية، كانت قد أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيلها 31084 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل أعلى حصيلة يومية للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31084، ليصل إلى مستوى 647674 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 27 أكتوبر 21994 حالة، وفي 28 أكتوبر 24991، وفي 29 أكتوبر 26831.

 

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