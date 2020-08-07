السفارة المغربية: مساعدات إضافية تصل مساء

أعلنت السفارة المغربية، في بيان اليوم، “إنفاذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، المتعلقة بدعم لبنان الشقيق لتجاوز الظروف العصيبة الناتجة من الانفجار المفجع ليوم 4 آب 2020، إقامة، جسر جوي يربط المغرب بلبنان، أمنته، إلى حدود الآن، ثماني طائرات، أربع عسكرية وأربع مدنية، كانت محملة كلها بمساعدات إنسانية وطبية لفائدة الشعب اللبناني. وسيتواصل هذا الجسر الجوي، اليوم من خلال طائرتين إضافيتين، ستصلان هذا المساء، محملتين بالمساعدات الإنسانية”.

وقال: “وصل، في الإطار عينه إلى لبنان، طاقم طبي عسكري مغربي، لإقامة مستشفى ميداني، لإسعاف المصابين جراء هذا الإنفجار. وتتكون الشحنات من 295 طنا من المواد الغذائية الأساسية، عشرة أطنان من الأدوية، عشرة أطنان من الأدوات والمعدات الطبية، 11 طنا من المواد الطبية والمعدات الخاصة حصريا بكوفيد 19”.

وختم: “تنتهز سفارة المملكة في بيروت هذه المناسبة الأليمة، لتتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهل ضحايا هذه الفاجعة، ولتعرب للبنان الشقيق عن تمنياتها بتجاوز هذه المحنة، في أقرب الآجال، داعية الله تعالى، للموتى بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل”.