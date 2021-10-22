الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفيرة الأميركية في بيروت: لن نترك الشعب اللبناني وحده

22 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 4:09 مساءً
السفارة الأمريكية في بيروت

السفارة الأمريكية في بيروت

A A A
طباعة المقال

أعلنت السفارة الاميركية في بيروت، ان السفيرة دوروثي شيا حضرت افتتاح برنامج Pop-Up Spaces في صيدا، مشيرة الى انه “على مدى سنة، سيقوم هذا البرنامج الذي تنفذه جمعية تطوير بلدنا على تمكين شباب ومهنيين شباب في جنوب لبنان والشمال والبقاع من خلال التدريب على التربية المدنية وريادة الأعمال الاجتماعية والأنشطة العملية”.

وقالت السفيرة شيا خلال الحفل: “إن تجربة الـ Pop-Up American spaces خير برهان نقدمه لأصدقائنا اللبنانيين على أننا لن نترك الشعب اللبناني وحده، خصوصا في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة، بل لن نتردد في ملاقاته أينما كان”.

واضافت: “نعتبر هذا الحدث اليوم خطوة إضافية نتخذها على درب المسيرة الطويلة التي التزمنا بها لكم ولشراكتنا معا. وأشكر هنا الشباب الذين سيشاركون في البرامج التدريبية والنشاطات التي ستحصل في كنف الـPop-Up الذي نطلقه اليوم، ولا يسعني إلا أن أثني على اندفاع الشباب والتزامهم، وأترقب بشوق الى ما سيفعله هؤلاء بالمهارات التي سيطورونها بفضل هذا البرنامج”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    1675 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    النائب فؤاد مخزومي والبطريرك الراعي
    مخزومي بعد لقائه الراعي: لن نسمح للمنظومة بإعادة فرض رئيس جمهورية
    مبنى جمعية المصارف
    جمعية المصارف تقول كلمتها.. 4 قرارات هامة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!