السفيرة الأميركية في بيروت: لن نترك الشعب اللبناني وحده

أعلنت السفارة الاميركية في بيروت، ان السفيرة دوروثي شيا حضرت افتتاح برنامج Pop-Up Spaces في صيدا، مشيرة الى انه “على مدى سنة، سيقوم هذا البرنامج الذي تنفذه جمعية تطوير بلدنا على تمكين شباب ومهنيين شباب في جنوب لبنان والشمال والبقاع من خلال التدريب على التربية المدنية وريادة الأعمال الاجتماعية والأنشطة العملية”.

وقالت السفيرة شيا خلال الحفل: “إن تجربة الـ Pop-Up American spaces خير برهان نقدمه لأصدقائنا اللبنانيين على أننا لن نترك الشعب اللبناني وحده، خصوصا في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة، بل لن نتردد في ملاقاته أينما كان”.

واضافت: “نعتبر هذا الحدث اليوم خطوة إضافية نتخذها على درب المسيرة الطويلة التي التزمنا بها لكم ولشراكتنا معا. وأشكر هنا الشباب الذين سيشاركون في البرامج التدريبية والنشاطات التي ستحصل في كنف الـPop-Up الذي نطلقه اليوم، ولا يسعني إلا أن أثني على اندفاع الشباب والتزامهم، وأترقب بشوق الى ما سيفعله هؤلاء بالمهارات التي سيطورونها بفضل هذا البرنامج”.