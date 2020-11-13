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السفيرة الأميركية: لم ندعم الحكومة الأخيرة وباسيل يغطي سلاح حزب الله

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 6:10 مساءً
السفيرة الاميركية

السفيرة الاميركية

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أكدت السفيرة الاميركية دوروثي شيا أن الولايات المتحدة الاميركية ما زالت تستعمل سياسة الضغط على حزب الله”، وأشارت إلى أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعلاقته مع حزب الله يغطي سلاحه فيما الأخير يغطي فساده، وأضافت: “لم نفعل بعد كما دول الخليج والابتعاد عن لبنان وعدم دعمه فهذا ما لم نقم به بعد”.

ولفتت شيا إلى أن “شرطنا كان لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب وزير الصحة من حزب الله والتعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق منها كالجامعة الأميركية والجيش اللبناني”.

وقالت شيا “سوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا ولم ندعم الحكومة الأخيرة لأن الذي شكّلها هو حزب الله لكننا وقفنا الى جانب الشعب اللبناني”.

وأضافت السفيرة الاميركية:”لن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم وسوف نصرّ على مواقفنا واذا لم نفعل ذلك فسيعودون الى فسادهم ولا أحد سوف يساعدهم بتاتاً الا إذا رأينا تقدماً خطوة بعد خطوة”.

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