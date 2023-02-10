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السفيرة الأميركيّة تُثمّن خطوات لبنان بعد زلزال تركيا وسوريا

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2023 1:39 مساءً
السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا

السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا

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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، حيث جرى البحث في القضايا الراهنة ومن ضمنها الخطوات التي قام بها لبنان على أثر وقوع الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا، بخاصة لجهة فتح مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ اللبنانية لاستقبال المساعدات المقدمة الى سوريا.

إضافةً إلى إرسال عدد من الآليات للمساهمة في رفع الأنقاض وإرسال بعثتين للمساعدة في إنقاذ المتضررين من جراء الزلزال.

وقد ثمنّت السفيرة شيا هذه الخطوات وشددّت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة والأشخاص المتضررين.

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