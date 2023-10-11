الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
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السفيرة الأميركيّة تُحذّر من مغبّة مشاركة "الحزب" في حرب غزّة

منذ 5 دقائق
دوروثي شيا

دوروثي شيا

اللواء
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كشفت مصادر سياسية أنّ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، حذّرت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، من مغبة مشاركة حزب الله في حرب غزّة، ما يعرّض لبنان واللبنانيين لمخاطر غير محسوبة.

كما أشارت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء” إلى أنّ تحذير عدد من السفراء الأجانب، مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، من مشاركة حزب الله بالعمليات العسكرية انطلاقًا من جنوب لبنان، لا يمكن التكهن بنتائجها وتداعياتها، والخشية من الزج بلبنان فيها.

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