السفيرة الفرنسية: لبنان سيبقى مهماً لفرنسا ورئيسها

أكّدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أن بلادها تقف إلى جانب لبنان وتدعم شعبه، معتبرةً أن الانتخابات النيابية التي حصلت كانت فرصة إيجابيّة لإيصال صرخة الشعب وصوته إلى البرلمان.

وقالت غريو لمناسبة العيد الوطني الفرنسي إن “لبنان سيبقى مهماً بالنسبة لفرنسا ورئيسها، ولا يعود ذلك إلى التاريخ المشترك فحسب، بل إلى فرادة لبنان في الشرق أيضاً”. ودعت السفيرة إلى إصدار الحكم بشأن قضية انفجار مرفأ بيروت الذي خلّف دماراً كبيراً انعكست نتائجه على الشعب بأكمله بصورة واضحة.

وأشارت إلى أن فرنسا تساهم في إعادة نهوض لبنان عبر مفاوضات غير مباشرة ومباشرة، كما عبر خطط يتمّ وضعها بالتنسيق مع المعنيين لإعادة الحياة إلى البلد الذي أنهكته الأزمات لا سيّما بعد انفجار الرابع من آب، موضحةً أن فرنسا دعمت لبنان بنحو 200 مليون يورو منذ عام 2020.​