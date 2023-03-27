الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
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السفيرة الفرنسية من السراي الحكومي: هناك حاجة ملحة للحوار

منذ 3 دقائق
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع السفيرة الفرنسية آن غريو بعد ظهر اليوم في السرايا.

وأعلنت السفيرة بعد اللقاء: “بحثت الأوضاع الراهنة في البلد مع الرئيس ميقاتي مثلما نقوم به بانتظام مع رئيس المجلس النيابي ومع كل الأطراف السياسية. واتفقنا بأن هناك حاجة ملحة للحوار ولحسن سير المؤسسات ولانتحاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة جديدة”.

اصافت: “أن تدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين تدعونا لأن نكون قادرين على الاستجابة لكل احتياجاتهم، واتفقنا بأن الأحوال باتت طارئة وملحة ويجب استعادة زمام المبادرة على أسس تستند الى الحوار البناء”.

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