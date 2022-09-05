الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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السفير الأوكراني: العمل متواصل بغية تأمين حاجات لبنان من القمح والحبوب

منذ 37 دقيقة
سفير ​أوكرانيا​ لدى لبنان

سفير ​أوكرانيا​ لدى لبنان

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عرض كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب ​فادي علامة​، ورئيس لجنة الصداقة اللبنانية الأوكرانية النائب ​الياس اسطفان​، مع سفير ​أوكرانيا​ لدى لبنان ايهور اوستاش، العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأكد اوستاش، إستمرار دولته في مساعدة لبنان و”أن 62 في المئة من ​القمح​ والحبوب التي يستوردها لبنان مصدرها أوكرانيا”، مشددًا على إستمرار البلدين في التعاون الإقتصادي والتجاري و”العمل يتواصل على الإستمرار مع الشركات المستوردة بغية تأمين حاجات لبنان من القمح والحبوب”.

ولفت اوستاش، إلى “أننا سنفعل ما في وسعنا لإستمرار هذا التعاون مع لبنان وهذا يشكل أولوية عندنا”، كاشفًا عن تقديم أوكرانيا 100 منحة دراسية جامعية في جامعات أوكرانيا هذه السنة لطلاب لبنانيين.

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