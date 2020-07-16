السفير الإيراني في الديمان لزيارة البطريرك الراعي

وصل السفير الايراني الى الديمان اليوم في زيارة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وتأتي هذه الزيارة عقب العظة النارية التي ضجت الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة والتي صوّب فيها الراعي بوصلة بكركي التاريخي السيادي.

وجدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفه من ضرورة حياد لبنان وقال الراعي في عظة الاحد إنه أطلق النداء في عظة الأحد الماضي إلى الأسرة الدولية لإعلان حياد لبنان وفعل ذلك بالأمانة لرسالة الصرح البطريركي الذي يضع دائمًا نصب عينيه كل اللبنانيين بدون تمييز.

وشدد الراعي على ان الرسالة اتت مِن أجل حماية لبنان ورسالته من أخطار التَّطوُّرات السِّياسيَّة والعسكريَّة المتسارعة في المنطقة، ومن أجل تجنُّب الانخراط في سياسة المحاور والصِّراعات الإقليميَّة والدَّوليَّة، والحؤول دون تدخُّل الخارج في شؤون لبنان

وزار أمس الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.