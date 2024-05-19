الأحد 11 ذو القعدة 1445 ﻫ - 19 مايو 2024 |
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السفير الإيراني: لمستُ مشاعر الحب والمودة لدى شعب لبنان ومسؤوليه

منذ 17 ثانية
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني

السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني

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كتب السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني عبر منصة “إكس”:

“في هذه الأوقات الصعبة، بدأ الشعب الإيراني بالصلاة و الدعاء من أجل سلامة مسؤولي البلاد. وفي لبنان، لمست مشاعر الحب و المودة لدى شعبه العزيز و مسؤوليه المحترمين. و إضافة الى عشرات الرسائل التي وجهها لي اللبنانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلقيت اتصالات هاتفية عدة من مسؤولين رسميين رفيعي المستوى ومن عدد كبير من الشخصيات الحزبية اللبنانية الموقرة، للإطمئنان على سلامة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور ابراهيم رئيسي ومعالي وزير الخارجية الإيرانية الدكتور حسين امير عبد اللهيان وبقية المسؤولين الإيرانيين… نسأل الله سبحانه و تعالى ان نسمع تباعا الأخبار السارة عنهم.

شکرا جزيلا للجميع من صميم القلب”

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