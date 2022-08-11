الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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السفير البريطاني بعد زيارته قائد الجيش.. "لقاء ممتاز"

منذ 18 دقيقة
قائد الجيش خلال استقباله السفير البريطاني

قائد الجيش خلال استقباله السفير البريطاني

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم، في مكتبه في اليرزة، السفير البريطاني في لبنان HAMISH COWELL في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه في لبنان، وتمّ التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين. .

وغرد السفير البريطاني لاحقا عبر حسابه على “تويتر”: “لقاء ممتاز مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم، والجيش اللبناني يلعب دورا حيويا في الاستقرار والأمن، انا فخور بالدعم البريطاني المستمر الذي تبلغ قيمته 87 مليون جنيه إسترليني منذ العام 2010”.

كما استقبل العماد عون النائب شربل مسعد، ثم النائب الياس اسطفان، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد

كذلك استقبل وفداً من نقابة مزارعي البقاع برئاسة ابراهيم الترشيشي، وجرى التداول في سبل التعاون مع الجيش اللبناني.

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