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السفير السعودي الأسبق لدى بيروت: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال في لبنان

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2021 12:32 مساءً

عبد العزيز خوجة

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كشف السفير السعودي الأسبق لدى لبنان عبد العزيز خوجة أنه “تعرض لـ3 محاولات اغتيال في لبنان أثناء عمله هناك”، موضحاً أنه “لا يستطيع اتهام أي جهة مُحدّدة بهذه العمليات”.

وفي حديثٍ له عبر قناة “العربية”، أشار السفير الأسبق إلى أنه “لم يتصور يوما أن تقطع العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة”، معتبراً أن اللبنانيين “طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله على لبنان”.

وكشف عبد العزيز خوجة عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، لافتاً إلى أن المملكة قدمت منذ العام 1990، أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات للبنان.

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