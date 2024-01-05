السفير الفرنسي: الملفات اللبنانية "معقّدة".. ولا رغبة "مكتملة" لإيجاد حلول

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، ومدير البروتوكول في السفارة زاهر أبي راشد، في المقر البطريركيّ، في الربوة.

ورأى ماغرو أنّ الملفات الداخلية معقدة خصوصًا، أنّ رغبة الأطراف في إيجاد الحلول غير مكتملة بعد.

ثم التقى العبسي سفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة، واطلع منه على أوضاع اللبنانيبن، في السلطنة.

وكان العبسي قد استقبل رئيس الجمعية العالمية للروم الملكيين الكاثوليك يوسف بخاش، واطلع منه على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاغتراب للملكيين الكاثوليك حول، المقرر عقده مبدئيًا، في حزيران المقبل، ضمن نشاطات السنة اليوبيلية الـ ٣٠٠ للشراكة مع الكرسيّ الرسوليّ.

كذلك، استقبل مفتش عام قوى الامن الداخليّ العميد فادي صليبا واطلع منه على الأوضاع العامة في البلاد، في ظل الوضع الإقليميّ السائد وتداعياته على لبنان.