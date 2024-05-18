السفير الفرنسي في معراب.. والمبادرة الفرنسية وملف النزوح أبرز الملفات

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحقان السياسيان Quentin Jeantet و Romain Calvary ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.

وتناول البحث مختلف التطورات المحلية والإقليمية لا سيما المبادرة الفرنسية لمعالجة الوضع في الجنوب، وملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان ومخاطره وسبل معالجته والإجراءات التي تقوم بها البلديات تنفيذاً لتعاميم وزارة الداخلية وللقوانين المرعية الإجراء.

كما وضع السفير ماغرو جعجع في أجواء البيان الأخير الصادر عن اللجنة الخماسية والجهود التي تبذلها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت.

والتقى سمير جعجع، وفدا من نقابة الكيميائيين في لبنان برئاسة النقيب د. جهاد عبود وحضور الأمين المساعد لشؤون المصالح روبير توما ورئيسة مصلحة المهن المجـازة ميراي ماهر.