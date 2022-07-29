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السفير القطري: نقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين

منذ ساعتين
لبنان - تعبيرية

لبنان - تعبيرية

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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة السفير القطري في لبنان ابراهيم السهلاوي ومستشاره مشعل الكواري بحضور رئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم، وكانت جولة افق حول الاوضاع في لبنان والمنطقة وبحث في الاوضاع الاقتصادية والازمات التي يمر بها لبنان.

واشار السهلاوي بعد اللقاء الى ان “هذه زيارة واجب للتعارف اولا ولتوطيد العلاقة بين الدولة القطرية من جهة وبطريركية الروم الملكيين من جهة ثانية، ولتعميق التعارف مع صاحب الغبطة.

وقال ردًّا على سؤال ان “دولة قطر وكما دائما تقف على مسافة واحدة من جميع الاشقاء اللبنانيين”.

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