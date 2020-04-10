السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة: نعمل على زيادة الرحلات.. ومبادرة إنسانية تجاه اللبنانيين

أشار السفير اللبناني في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة في حديث لموقع صوت بيروت إنترناشونال ان عدد اللبنانيين الذين يسجلون اسمائهم للعودة الى لبنان هو بارتفاع مستمر، حيث لفت الى انه في الرياض وحدها حوالي 1250 شخص، وفي جدة حوالي 800 إضافة الى أكثر من 250 في الدمام شرق المملكة، مؤكداً انه تواصل مع وزير الخارجية ناصيف حتي من اجل زيادة عدد الرحلات وتلبية رغبة الراغبين بالعودة نتيجة ظروف اضطرارية، لافتاً الى انه وُعِد بتأمين رحلة من الرياض الى بيروت وأخرى من الدمام يوم في اقرب موعد ممكن.

وقال “السفارة في الرياض جاهزة وتعمل بكل طاقتها لتسهيل مهمة اللبنانيين الراغبين بالعودة الا ان عدم قدرة الطاقم الطبي في بيروت استقبال أكثر من 450 مواطناً في اليوم إضافة الى اضطرار السلطات اللبنانية تلبية عدد كبير من الدول مداورة تؤدي الى تأخير الرحلات من السعودية الى بيروت”، معتبراً ان معيار الأولويات مرتبط بظروف المقيمين واسبابها سواء كانت صحية ومادية او إنسانية.

وكشف كبارة عن سعي السفارة لتأمين فحوصات الـ PCR للبنانيين في الرياض ما يخفف الضغط عن الطاقم الطبي في بيروت ويساعد في تسيير رحلات أكثر، الا ان صعوبات تواجه هذا الامر اسوة بجميع الدول حيث تعطى الأولية بإجراء الفحص للمقمين في الدولة ووفق معايير صحية معينة، مشيراً الى ان السفارة تتابع مع السلطات السعودية أوضاع عدد من اللبنانيين المصابين بالفايروس.

وأعلن عن مبادرة قامت بها السفارة بالتنسيق مع مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة، لتأمين مساعدات مالية من خلال تبرعات لرجال اعمال لبنانيين تساهم في تخفيف معاناة بعض اللبنانيين العالقين، مشيراً الى ان الملحق الاقتصادي في السفارة يتابع أوضاع اللبنانيين الذين يحتاجون مساعدة وينظم جداول المساعدات وفق الأولويات الملحة، مؤكداً اشراف السفارة على هذه المبادرة لتكون معاييرها منصفة مع حاجات اللبنانيين.

وأضاف، ” نظراً للأوضاع الصحية السائدة وصعوبة الوصول للخدمات الطبية بسبب حظر التجول، قامت سفارة الجمهورية اللبنانية في المملكة العربية السعودية بتأمين الاتصال بالطبيب اللبناني غيّاث جميل وأطباء آخرين متطوعين للمساعدة في الإجابة على الأسئلة والاستفسارات الصحية عبر تطبيق واتساب”، مؤكداً انه سوف يتم متابعة الرسائل والإجابة عليها خلال ٢٤-٤٨ ساعة