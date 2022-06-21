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السفير المصري: سعر توريد الغاز للبنان أقل بـ30% من سعر السوق العالمي

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2022 8:06 مساءً
الرئيس نجيب ميقاتي خلال استقباله السفير المصري

الرئيس نجيب ميقاتي خلال استقباله السفير المصري

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استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، سفير مصر في لبنان ياسر علوي ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “Egas” مجدي جلال.

وأشار السفير المصري الى أن اللقاء جاء “لمناسبة توقيع الدكتور جلال اليوم العقد لتوريد الغاز الى لبنان.”

وأكّد علوي أن “مصر لديها التزام استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى، بدعم الدولة اللبنانية.”

وقال: “في وقت انفجار مرفأ بيروت كنا معا، واليوم نحن الى جانب لبنان لمساعدته على الخروج من هذه الازمة. تذكرون بالطبع المسعى الاساسي الذي قام به الرئيس نجيب ميقاتي عندما التقى سيادة الرئيس مرتين، الاولى في شهر كانون الأول والثانية في شهر شباط، وتم الاتفاق على اطلاق هذا المسار، واليوم انجزنا كل التفاصيل الفنية والتعاقدية والتجارية، والكلمة الاخيرة بالمعنى المجازي، لان السعر الذي تم الاتفاق عليه لتوريد الغاز هو اقل بنسبة ثلاثين في المئة من سعر السوق العالمي، وهذا السعر لدعم لبنان وجزء من الالتزام المصري الدائم بدعم لبنان الى ان نخرج سويا من هذه الازمة الصعبة التي يواجهها هذا البلد الحبيب”.

يشار إلى أن لبنان وقع اليوم اتفاقًا لاستيراد الغاز مع ممثل عن شركة مصر القابضة للغاز الطبيعي في وزارة الطاقة، وذلك بحضور السفير المصري ياسر علوي.

وأكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنه “لما حصل هذا الاتفاق لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الاولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية”.

وأشار الى أن “هذا الاتفاق يؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها”.

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