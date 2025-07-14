السفير المصري في لبنان: البعض يستغلّ تصريحات باراك والورقة الأميركية محورها حصرية السلاح

علّق السفير المصري في لبنان علاء موسى، في حديث تلفزيوني، على تصريحات المبعوث الأميركي توم باراك.

وقال موسى إنّ “ما يعنينا هو ما يقوله الموفد الأميركي توم باراك للمسؤولين اللبنانيين”، واصفًا المناخ العام في لبنان بالإيجابي حول الطروحات التي قُدّمت في الورقة الأميركية.

وأضاف: “لن أقف عند الحديث الصحافي لباراك ومدى دقته وقد يكون خانه التعبير، ولكن الأكيد أن هناك وضعًا دقيقًا تمرّ به الدولة اللبنانية وعليها القيام بما عليها لتصحيحه”.

وتابع: “البعض يستغلّ تصريحات باراك ليحرّك الأنظار عن شيءٍ آخر لمصلحته الشخصية وهذا لا يفيد المصلحة العامة”.

وختم موسى بالإشارة إلى أنّ “الورقة الأميركية تتحدّث عن حصرية السلاح بيد الدولة والردّ اللبناني كذلك، والوسيط الأميركي قادر على أن يقدم الضمانات المطلوبة وأعتقد أن الفترة المقبلة ستحمل أخبارًا جيدةً”.