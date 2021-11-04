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السفير المصري في لبنان: ملتزمون بدعم جامعة بيروت العربية وطلابها

4 - نوفمبر - 2021
السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي

السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي

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أكد السفير المصري في لبنان ياسر علوي “التزام مصر التاريخي بدعم جامعة بيروت العربية وطلابها”، معتبراً أن “الجامعة من أبرز الشواهد على عمق العلاقات العلمية والثقافية والاستثمار الأمثل للسياسة المصرية في لبنان”.

واعتبر علوي خلال لقاءه مع رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي ومجلس العمداء وممثلي الطلاب في مجلس الجامعة، إضافة إلى مجموعة من طلاب الجامعة الذين قاموا بالتدريب في المصانع والشركات المصرية في الصيف الماضي ضمن البرنامج الذي تم ترتيبه مع مجلس الأعمال المصري – اللبناني أن كل دارس في الجامعة عبر العقود الستة الماضية هو بمثابة سفير للثقافة المصرية في لبنان.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة زيادة عدد المنح التدريبية لطلاب الجامعة في مصر، وسبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين مصر ولبنان.

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