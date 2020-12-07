السفير فؤاد دندن: لم نتبلغ رسمياً بأي قرار يتعلق بوقف اعطاء تأشيرات دخول للبنانيين

أكد سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن عدم تبلغ السفارة رسميا بأي قرار يتعلق بوقف اعطاء تأشيرات للبنانيين لدخول الامارات، قائلا:”تواصلت مع السلطات الاماراتية وليس هناك من قرار في هذا الاطار”.

وشرح في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أن هناك لبنانيين تمكنوا من الحصول على تأشيرات وآخرين لم يتمكنوا من ذلك فهناك شروط للحصول على تأشيرات، وقال: “بعد الاخبار المتداولة في لبنان بات هناك نوع من حالة هلع فبات الاشخاص يتقدمون في نفس اليوم بأكثر من طلب للتأشيرة وهذا يؤدي الى رفض من الـ”سيستام” للتأشيرة”.

ولفت الى وجود اجراءات تتعلق بالوقاية من كورونا في موضوع التأشيرات، قائلا: “الامارة الوحيدة التي رفعت الحظر عن تأشيرات الزيارة هي دبي في ظلّ الاجراءات المتخذة في موضوع كورونا”.

وقال: “لا يمكنني أن أتحدث بلسان دولة الامارات ولكن نحن لم نتبلغ بأيّ قرار من نوع حجب التأشيرات عن اللبنانيين”.

وعن موضوع الموقوفين الـ14 في الامارات، قال: “نحن ثاني أكبر جالية عربية في الامارات ونحن اقلّ الجاليات التي يتمّ توقيف أعداد منها”.

وأضاف: “لا معلومات لدينا عن الاسباب التي تمّ توقيف اللبنانيين الـ14 من أجلها فالتحقيقات لا تزال سريّة، ونتواصل مع اهالي الموقوفين دائما ومع السلطات الاماراتية التي تسمح بالاتصال بين الموقوفين والاهالي”.

واعتبر ان “علاقة لبنان بالامارات جيّدة والامارات لا طالما كانت الى جانب الشعب اللبناني”، مذكّرا بأنه “في 7 تشرين كان هناك مؤتمر استثماري لبناني اماراتي في أبو ظبي وكان هناك دعما كاملا من الامارات لمشاريع سيدر الانمائية “.