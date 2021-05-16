الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
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السفير وليد بخاري يستذكر الشيخ “حسن خالد”: شهيد وحدة لبنان وعروبته

منذ 7 ساعات
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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غرد السفير السعودي في لبنان “وليد بخاري”، عبر حسابه على تويتر، في ذكرى رحيل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، وقال:

“تطلّ اليوم ذكرى أليمة على كُلِّ لبنان والعالم العربي والإسلامي، حيث نستذكر معًا علم من أعلام الدين والفكر، الشهيد #المفتي_حسن_خالد، شهيد وحدة لبنان وعروبته”.

 

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