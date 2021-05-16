السفير وليد بخاري يستذكر الشيخ “حسن خالد”: شهيد وحدة لبنان وعروبته

غرد السفير السعودي في لبنان “وليد بخاري”، عبر حسابه على تويتر، في ذكرى رحيل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، وقال:

“تطلّ اليوم ذكرى أليمة على كُلِّ لبنان والعالم العربي والإسلامي، حيث نستذكر معًا علم من أعلام الدين والفكر، الشهيد #المفتي_حسن_خالد، شهيد وحدة لبنان وعروبته”.

تطلّ اليوم ذكرى أليمة على كُلِّ لبنان والعالم العربي والإسلامي، حيث نستذكر معًا علم من أعلام الدين والفكر، الشهيد #المفتي_حسن_خالد، شهيد وحدة لبنان وعروبته. pic.twitter.com/oKp7lS2ixJ — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) May 16, 2021