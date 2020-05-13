السنة الدراسية في خبر كان… وما مصير الأقساط؟

لم يحسم وزير التربية بعد خياره بالنسبة الى السنة الدراسيّة. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من جديد حتّم إعادة النظر بقراره السابق.

بات الوزير طارق المجذوب أمام معضلة حقيقيّة. إنهاء العام الدراسي ليس قراراً سهلاً، وقد تترتّب عليه مشاكل كثيرة. كما أنّ العودة قريباً الى المدرسة غير متاحة، إلا في حال مرور أسبوعين على الأقل من دون تسجيل إصابات جديدة. فتسجيل إصابة واحدة في إحدى المدارس سيؤدّي حتماً الى هلعٍ والى إقفال فوري ونهائي للمدارس.

من هنا ضرورة التمهّل قبل اتخاذ أيّ قرار، وهو ما ألمح إليه الوزير في تغريدة أخيراً.

في المقابل، تعاني مدارس كثيرة من عدم قدرتها على الاستمرار في ظلّ تعثّر نسبة كبيرة من الأهل في دفع الأقساط، ما يضع المدارس أمام خطر عدم القدرة على دفع الرواتب للمعلمين والموظفين، بالإضافة الى بعض المصاريف التشغيليّة.

ولم يتّضح بعد ما إذا كانت المدارس ستصرّ على استيفاء كامل القسط المدرسي للصفوف التي لن تكمل السنة الدراسيّة، وما سيكون مصير الأقساط في حال وضع حدّ للسنة الدراسيّة.

إنّها أزمة كبيرة من الصعب الخروج منها بقدرٍ بسيط من الخسائر. أعان الله وزير التربية والمدارس والمعلّمين والأهل والتلاميذ…