الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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السنيورة: ندعم المسار الوطني الذي يمضي فيه الراعي

منذ ساعة واحدة
فؤاد السنيورة

فؤاد السنيورة

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أشار الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن “خطاب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هو خطاب سائر الوطنيين اللبنانيين لجهة حرصه العميق على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ونحن بحاجة ماسة للدور الذي تقوم به بكركي ودار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية للتشبث باحترام الدستور”.

وقال السنيورة من بكركي: “ندعم المسار الوطني الذي يمضي فيه البطريرك الراعي ولدينا عدد من القضايا العاجلة التي لا تحتمل التأجيل لا سيما في ظل الانهيارات”.

وتابع: “ثوابتنا الوطنية قائمة وواضحة وهي الدستور واتفاق الطائف واسترجاع الدولة اللبنانية المخطوفة في دورها وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وقرارها الحر”.

وأشاف: “انتخاب رئيس الجمهورية قرار وطني وعلى الجميع أن يستخلص النتائج التي عانينا منها على مدى الـ6 سنوات الماضية”.

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