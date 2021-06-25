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السوبرماركات على الشمعة قريباً؟

25 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 1:53 مساءً
سوبرماركت

سوبرماركت

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رفعت نقابة أصحاب السوبرماركت الصوت حيال ما يجري على أرض الواقع من “شح شديد في مادة المازوت، وعدم تمكن السوبرماركت من تسلم كميات تكفي لتشغيلها”.

وطالبت النقابة السلطات المعنية في بيان أصدرته بـ”تأمين مادة المازوت بشكل متواصل للسوبرماركت تفاديا لإقفالها”، مشيرة الى ان “بعض السوبرماركت قد تضطر مرغمة في المرحلة الراهنة الى خفض دوام عملها”.

ويعاني لبنان من أزمة محروقات شديدة عموماً إذ لا تزال أزمة المحروقات عند المنعطف الأوّل، فغضب المواطنين يتفاعل يومياً في طوابير الذلّ، مع انتظار متواصل أمام المحطات.

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