السويد تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

نصحت وزارة الخارجية السويدية بـ”عدم السفر إلى لبنان ودعت جميع السويديين الموجودين فيه إلى مغادرة البلاد”، وذلك في بيان جاء فيه:

“الوضع الأمني في لبنان قد يتدهور بسرعة. ان وزارة الخارجية وسفارة السويد في بيروت تتابعان التطورات عن كثب وتشجعان السويديين في لبنان على مغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات الجوية متاحة”.

أضاف البيان: “علاوة على ذلك، نشجع السويديين في البلاد على توخي الحذر الشديد والبقاء على اطلاع بالتطورات في لبنان والمنطقة واتباع نصائح السلطات المحلية. كما ونشجع السويديين أيضًا على التحقق بشكل مستمر من معلومات السفر الخاصة بالسفارة على تطبيق UD Resklar أو Sweden Abroad، والتسجيل في قائمة المواطنين السويديين في الخارج”.