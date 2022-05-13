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السيد علي الأمين: العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه الكرام

منذ 19 دقيقة
العلامة السيد علي الأمين

العلامة السيد علي الأمين

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غرّد العلامة السيد علي الأمين عبر موقعه الرسمي على تويتر:

“رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه الكرام، ولأهلنا في دولة الإمارات، بهذا المصاب الجلل، وندعو الله تعالى، أن يلهمنا وإياكم الصبر والسلوان، وأن يتغمّد الفقيد الكبير بواسع الرحمة والرضوان”.

وقد وتوفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، عن عمر 73 عامًا.

وأعلنت الحكومة اللبنانية في وقت سابق الحداد، على فقيد الامة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً.

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