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السيد من بكركي: نحن في أحسن العلاقة مع قائد الجيش ولا نضع فيتو على أحد

منذ 35 دقيقة
السيد ابراهيم السيد والبطريرك الراعي

السيد ابراهيم السيد والبطريرك الراعي

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أكد السيد ابراهيم امين السيد بعد لقاء وفد من حزب الله البطريرك الراعي أن بلدنا يعيش في ظروف صعبة جداً على المستويات السياسية والمعيشية والاقتصادية وانتخاب الرئيس أمر ضروري ولو أولوية على كل الأمور الأخرى.

وقال: “لا صفحة قديمة وأخرى جديدة مع البطريرك الراعي وهي دائماً مفتوحة معه ونحن حريصون على انتخاب رئيس للجمهورية”.

وطلب بحوار حقيقي وجدي بين الكتل النيابية للتفاهم على رئيس يتمتع بحد عالٍ من التوافق والمشروعية السياسية والشعبية لا “رئيس تحدٍّ أو رئيس كسر أو مواجهة”.

وأشار إلى أننا في أحسن العلاقة مع قائد الجيش التي تأسّست على الخير ومستمرة كذلك لكن الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر ونحن لا نضع فيتو على أحد لكن رأينا واضح والطريق إليه هو التوافق والحوار.

وأضاف: “التيار الوطني الحر” تيار كبير وله حيثيته والنائب جبران باسيل لم يكن يوماً تحت مظلة “حزب الله”.

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