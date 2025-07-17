السيّدة الأولى تستقبل لجنة شؤون المرأة وتؤكد دعمها لقضايا النساء

استقبلت السيّدة الأولى، السيّدة نعمت عون، لجنة شؤون المرأة اللبنانية في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث دار لقاء ودي ومثمر تناول قضايا المرأة اللبنانية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى سبل التعاون في مشاريع مستقبلية تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع.

عرضت اللجنة خلال اللقاء أبرز مجالات عملها وأنشطتها الحالية، وجرى تبادل الأفكار حول مبادرات مشتركة تصبّ في خدمة المرأة وتدعم مشاركتها الفاعلة في الحياة الوطنية.

وقد أعربت السيّدة الأولى عن اهتمامها بعمل اللجنة، مؤكدة انفتاحها على التعاون في ما يعود بالنفع على المرأة اللبنانية وعلى المجتمع ككل.