الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
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الشامي: الحكومة سترسل خطة التعافي كاملة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل

منذ 22 ثانية
نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي

نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي

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أكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن الحكومة سترسل خطة التعافي كاملة مكتوبة ومفصلة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع تضمينها ما شرحه ميقاتي للنواب ونحن منكبّون حالياً على دراسة قانون إعادة هيكلة المصارف وسنحيله قريباً جداً على المجلس لإقراره.

وقال الشامي في حديث تلفزيوني: “توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ممكن قبل نهاية العهد اذا طبّقنا الشروط المسبقة ولكن لا شيء يمنع توقيعه خلال الفراغ والتأخير سيحتم تغييراً في الاطار الماكرو-اقتصادي والمهل لكن ليس في الجوهر”.

وتابع: “حتى الآن لم أسمع أحداً يقول علناً أنه لا يريد صندوق النقد اما بالفعل فسنرى في الايام المقبلة ومن المفترض أن يكون النواب جاهزين لمناقشة الكابيتال كونترول بعد أن نحيل الخطة ونتعاطى بجدية مع ملاحظات الصندوق على رفع السرية المصرفية”.

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