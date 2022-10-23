الشتوية رجعت.. حبات برّد وامطار وعواصف رعدية تخترق بعض المناطق

نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية صورة توضح توزع هطول الامطار والعواصف الرعدية على المناطق، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”.

كما نشر فيديو من الاوتوستراد السريع في بعبدات يظهر العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرَد.

ومن بعلبك، أطلت تباشير فصل الشتاء، بتساقط أمطار غزيرة عصر اليوم، مترافقة مع زخات من حبات “البَرَد” المتجمدة، التي أدت إلى إلحاق أضرار بمواسم التفاح وثمرات الزيتون التي لم يحن قطافها بعد.

وترافق تساقط الأمطار مع وميض “البرق” وهدير “الرعد”، إيذانا ببدء الطقس البارد، مع قلة زاد المازوت أو الحطب في البيوت، نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات التدفئة، بحيث يحتاج المنزل لتدفئة غرفة واحدة إلى كمية 1000 ليتر من المازوت على الأقل، يزيد سعرها الحالي عن 2200 دولار أميركي، أو إلى حوالي 5 أطنان من الحطب يقدر ثمنها بما يقارب الأربعين مليون ليرة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وفي التفاصيل الاضافية لحال الطقس، يؤثر على لبنان طقس خريفي معتاد ومتقلب قليلاً بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية ويستمر لغاية الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة لترتفع يوم الثلاثاء.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢١ درجة.

٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطرية بعد الظهر

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الاثنين: الطقس متقلب قليلا وقليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜؜ أمطار رعدية محلية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، ١٣ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

– الثلاثاء: الطقس مستقر وقليل السحب نهاراً ويصبح متقلبا ليلاً ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، ١٤ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.