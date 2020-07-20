الشيخ بهاء الحريري اتصل بالبطريرك الراعي والمطران عودة مهنئاً بالأعياد

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أعلن المكتب الاعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري ان “الشيخ بهاء أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيدي القديسين مار شربل ومار الياس الحيّ.”، متمنّياً أن “يعيده الله على لبنان واللبنانيين جميعاً بالخير و الأمن والسلام، كما بحث الشيخ بهاء الدين الحريري و البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الشؤون الداخلية”.

واضاف المكتب الاعلامي ان الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري “اجرى كذلك إتصالاً هاتفياً بمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة لمناسبة عيد القديس مار الياس الحيّ.، متمنّياً أن يعيده الله على لبنان واللبنانيين جميعاً بالخير و الأمن والسلام”.