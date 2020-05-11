الشيخ بهاء الحريري يكتسح التصويت ويفوز على سعد الحريري في “زووم إن” عبر “الجديد”
اكتسح بهاء الدين الحريري التصويت الذي اجرته قناة الجديد عبر “تويتر” ضمن فقرتها اليومية “زووم ان”، حاصدا النسبة الاعلى (73.1%).
وسألت القناة عبر حسابها الرسمي في استفتاء للجمهور عن الجهة التي يؤيدونها بين 4 احتمالات:
“سعد الحريري، بهاء الحريري، لا للإثنين معا، نعم لوحدة العائلة”، وتمكّن الاستفتاء ان يحصد 26879 صوتا في 24 ساعة.
سؤال فقرة “زووم إن” لهذه الليلة، هل تؤيد:
— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 9, 2020