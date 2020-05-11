الشيخ بهاء الحريري يكتسح التصويت ويفوز على سعد الحريري في “زووم إن” عبر “الجديد”

الشيخ بهاء الحريري
الشيخ بهاء الحريري

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اكتسح بهاء الدين الحريري التصويت الذي اجرته قناة الجديد عبر “تويتر” ضمن فقرتها اليومية “زووم ان”، حاصدا النسبة الاعلى (73.1%).

 

وسألت القناة عبر حسابها الرسمي في استفتاء للجمهور عن الجهة التي يؤيدونها بين 4 احتمالات:

“سعد الحريري، بهاء الحريري، لا للإثنين معا، نعم لوحدة العائلة”، وتمكّن الاستفتاء ان يحصد 26879 صوتا في 24 ساعة.

 

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