يدخل إلى المنازل ويخطط لسرقتها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي: ‏

بتاريخ ١٩-٩-٢٠٢٢، ادعت مواطنة أن مجهولا أقدم على الدخول الى منزلها في محلة الروشة، وسرق من داخل الخزنة بواسطة ‏الكسر والخلع مجوهرات بقيمة /٤٥،٠٠٠/ $، وأونصات من ذهب بقيمة /٢٠،٠٠٠/ $ ومبلغ /١٩،٥٠٠/ $، أوراق ومستندات ‏خاصة‎.‎

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها في موقع الجريمة، وبنتيجة الكشف ‏الميداني والمتابعة الاستعلامية، توصّلت الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى‎:‎

‎- ‎ح. ع. (مواليد عام ١٩٧٢، لبناني) ملقب “الشيخ‎”‎

بالتاريخ ذاته ١٩-٩-٢٠٢٢، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الروشة، وبتفتيش مكان إقامته وعمله في محلتي فردان ‏وتلة الخياط، تم العثور على مبلغ مالي وقدره حوالى /٣٧،٠٠٠/ $، بالإضافة إلى ضبط العديد من المسروقات عبارة عن كمية كبيرة ‏من المصاغ الذهبي وطقم الماس وبطاقات مصرفية وشخصية، بندقية حربية نوع كلاشنكوف مع مماشط وذخيرة عائدة لها، مسدسين ‏حربيين مع /٥/ مماشط و/٤٠/ طلقة‏‎.‎

بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة والمضبوطات التي عثر عليها في منزله، اعترف بإقدامه على سرقة مكان إقامة المدعية، فضلاً ‏عن قيامه بسرقة منازل أخرى في مناطق الروشة، تلة الخياط والمصيطبة، وذلك بعد أن عمل في داخلها سابقاً – نظراً لطبيعة عمله ‏في مجال الأدوات الصحية (سمكري)-، بحيث كان يكشف على المنزل بشكل دقيق ويقوم لاحقا بالتخطيط لعملية السرقة‎.‎

‎ ‎كما اعترف أنه أقدم على بيع قسم من المصاغ الذهبي لأحد أصحاب محلات المجوهرات في محلة المصيطبة، ويدعى‎:‎

‎- ‎ع. د. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)‏

‎ ‎الذي أعطاه مبلغاً من المال مختوماً بختم المحل‎.‎

بتاريخ ٢١-٩-٢٠٢٢، ألقت احدى دوريات الشعبة القبض عليه في محلة المصطيبة، وضبطت ختم محله، بحيث تبيّن أن قسما من ‏الاموال المضبوطة في منزل الموقوف الأول عليها الختم ذاته‎.‎

بالتحقيق مع الأخير، اعترف بشراء كمية من المصاغ ومن ضمنها سوار ذهبي مرصع بالألماس من الاول وذلك من دون إيصالات، ‏وعمل على تقطيعها وتذويبها مباشرة، وأنه كان على علم أنها مسروقة‎.‎

‎ ‎سلمت المجوهرات والاموال المضبوطة لأصحابها بعد أن تعرفوا عليها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع ‏المختص، بناء على اشارة القضاء‎.‎