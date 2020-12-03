الشيخ ياسر عودة ضيف “سؤال محرج” عبر “صوت بيروت انترناشونال”

سيحل الشيخ ياسر عودة ضيفاً في برنامج “سؤال محرج” مع الاعلامي طوني خليفة عبر “صوت بيروت انترناشونال” يوم الجمعة القادم، حيث ستبث الحلقة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت بيروت، عبر صفحتي “صوت بيروت انترناشونال” و ” Beirut City” على “فيسبوك”.

اسئلة جريئة عدة طرحها خليفة على ضيفه، منها سؤال محرج بالشخصي حول ان كان قد راودته فكرة الزواج من 4 نساء، وفي فقرة “اختيار محرج” تمت مفاضلة الشيخ عودة بين امين عام حزب الله حسن نصر الله والامام المغيب موسى الصدر، وبين العلامة محمد حسين فضل الله ومرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي، وفيما ان كان لا يزال المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان مرجعيته، وفيما ان كان متواجدا في منطقة هل يوافق على بيع الكحول، وفيما ان كان مع الزواج المدني او مع زواج المتعة، كما تمت مفاضلة الشيخ عودة بين جبران باسيل وسمير جعجع.

وفي فقرة “سؤال محرج في السياسية” سأل خليفه ضيفه من الافضل لرئاسة مجلس النواب نبيه بري، الرئيس الراحل كامل الاسعد او الرئيس حسين الحسيني؟ وفيما ان كانت ثورة 17 تشرين ثورة محقة او مشبوهة او ثورة بدأت محقة وتحولت إلى مشبوهة؟ ومن الاخطر بتأثيره على الشارع اللبناني ايران ام تركيا؟

وفي موقف محرج سأل خليفه ضيفه لماذا يقول انه لم تعد توجد دولة تقبل استقبال شيعي؟ وعن تصريحات عدة سبق واطلقها الشيخ عودة.