الصادق: إستقلالية القضاء المدخل الأوّل لأيّ إصلاح في ‫لبنان

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصّة” إكس”: “لم يكن ينقص القضاء اللبناني سوى مزيد من جهل وزير العدل لمضاعفة ترهّله، إذ تقدم معاليه بشكوى ضد ‫نادي القضاة الذي يضم ١١٢ قاضيًا أمام التفتيش القضائي بذريعة مخالفتهم لموجب التحفّظ”.

اضاف:”المضحك أن معاليه قاضٍ والمبكي أنّه لا يفهم معنى موجب التحفّظ، الذي وضع لتأمين حياديّة القاضي وليس لقمع حريته”.

وسأل:” ماذا نتوقع من وزير يرد على ٢٠ نائبًا يراجعونه حول تحقيق تفجير ‫بيروت بـ “رح تقوموا المأتاية؟” ثم يكذب بوقاحة نافيًا تهجم مرافقيه على بعض النوّاب قبل أن يفضحه التسجيل، ويساهم بعرقلة التحقيق بدلًا من أن يتّخذ الموقف الشجاع بتحريكه وحمايته إحقاقًا للعدالة؟”.

وختم مؤكدا:” إستقلالية القضاء هي المدخل الأوّل لأيّ إصلاح في ‫لبنان”.