الصادق: الفساد هو سبب وصول المطار إلى ما هو عليه اليوم

أشار النائب وضاح الصادق إلى أن أنّ الاستلشاء والاستهتار بالمرافئ العامة هدّد حياة وسلامة المواطن وأدّى إلى انفجار “مرفأ بيروت”.

وأكدّ الصادق في حديث له عبر “صوت لبنان 100.5″، أنّ “الفساد والسرقة وعدم الكفاءة والمحاصصة هي سبب وصول المطار إلى ما هو عليه اليوم، فرسالة القرصنة لا تزال على الشاشات داخل مكاتب الموظفين في المطار والسبب غياب الكفاءة والخبرة.”

وحمّل الصادق مدّعي عام التمييز غسان عويدات والمحامي العام الاستئنافي غسان خوري مسؤولية ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي، بعد التقدّم بإخبار من قبل 19 نائب منذ ثلاثة أشهر من دون الحصول على أي ردّ.