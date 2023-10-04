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الصادق: بقاء البلاد من دون رئيس أهون من شر انتخاب رئيس ينهي أي أمل للنهوض

منذ 37 دقيقة
وضاح الصادق

وضاح الصادق

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كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة “اكس”: “لن ننتخب رئيسا لا يلتزم بأهم صلاحياته، السهر على تطبيق الدستور، ولا يدعم برنامجا إصلاحيا، ولا ينهي المحاصصة من خلال إنهاء بدع الميثاقية، والمثالثة والإحتكار الطائفي للوزارات، ولا يضع مسألة السلاح على الطاولة للحوار بهدف الوصول الى انهاء هذه الحالة المناقضة لمفهوم الدولة، ولا يتخذ مواقف شجاعة وحاسمة بإعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى بلدهم وإيجاد حلول للنازحين وفق قدرة لبنان. لن نعيد الزمن سبع سنوات إلى الماضي عندما وقع البعض على أوراق الإنهيار من خلال تسوية الرئيس عون، بقاء البلاد من دون رئيس أهون من شر انتخاب رئيس ينهي أي أمل للنهوض”.

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