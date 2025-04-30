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الصادق زار بو صعب: اقترح الوصول إلى تعديلات في قانون بلدية بيروت

منذ 5 ساعات
النائب وضاح الصادق

النائب وضاح الصادق

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إستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس النيابي اليوم النائب وضاح الصادق الذي يقوم بجولة على عدد من المرجعيات السياسية لدرس امكانية التوصل الى اتفاق لوضع رؤية مشتركة تعالج الاختلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة بيروت.

وقال النائب الصادق في تصريح:”لقائي اليوم مع دولة نائب رئيس مجلس النواب، يأتي في اطار الجولة التي أقوم بها بالنسبة لانتخابات بيروت، وسيكون لدي لقاءات عدة وفحوى هذه اللقاءات هو التعديل الذي يجب ان نقوم به بالنسبة لقانون البلديات لاسيما بخصوص بيروت، ومن الضروري ان ننظر إلى هذا الموضوع نظرة واقعية ونعرف ان هناك اشكالية في عمل المجلس البلدي في بيروت، لذلك اقترح الوصول إلى تعديلات في قانون البلديات لبلدية بيروت، كما نتطرق خلال اللقاءات إلى موضوع الانتخابات من اجل لائحة متجانسة تمثل بيروت”.

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