الصادق: نملك جميعاً حق الدفاع عن أرضنا

كتب النّائب وضاح الصادق عبر منصّة “إكس”: “البيان الصادر عن إجتماع عدد من النوّاب تلبيةً لدعوة سماحة ‫مفتي الجمهوريّة‬ لم يتناول الواقع اللبناني، فنال موافقة أغلبية الحاضرين لكنه لم يراع مصلحة البلد.

أؤيد كل نقطة تناولها البيان عن القضية الفلسطينيّة وموقفي من هذا الأمر لا لبس فيه. لكنه لم يتطرّق الى تفرّد أحزاب أو أفراد بقرار الحرب في البلاد. نملك جميعاً حق الدفاع عن أرضنا وشعبنا وأنفسنا عند تعرّض بلدنا للعدوان على أن يكون قرار الحرب والدفاع بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتحت مظلتها. ولم يتخذ البيان موقفاً من تصريحات بعض المسؤولين غير اللبنانيين، من على الأراضي اللبنانيّة، تهدد باستخدامنا كساحة حرب رغماً عن إرادة الشعب اللبناني، ووفق أجنداتهم الإقليمية.

أهمية أي بيان وضوح الموقف السياسي فيه، وليس حصوله على تأييد أغلبية النواب الحاضرين حتى لو على حساب مصلحة البلد. عبّرت عن كل ذلك خلال الاجتماع مع نواب المعارضة لكن باقي الزملاء كان لهم رأي آخر. موقفي الكامل واضح ومعلن في بيان نواب قوى المعارضة الصادر منذ يومين، وهو موقف لا يتجزّأ، من لبنان‬ ومن فلسطين‬”.