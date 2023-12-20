الصادق ينتقد "ازدواجية التيار": هذا ما أوصل لبنان إلى ما هو عليه

اعتبر النائب وضاح الصادق أنّ ” قمة الازدواجية أن يعتبر التيار أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة عندما تقتضي مصالحه ذلك، ويعتبر نفس المجلس هيئة تشريعية عندما يريد نسف الانتخابات البلدية، فيشارك في تأجيلها، علمًا منه أنه سيخسر الكثير في حال خاضها”.

الصادق أضاف في منشور له عبر منصة “إكس”: “هذا التناقض وتغليب منطق المصلحة والمحاصصة والفساد على منطق الدولة، هو ما أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم”.

قمة الازدواجية أن يعتبر التيار أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة عندما تقتضي مصالحه ذلك، ويعتبر نفس المجلس هيئة تشريعية عندما يريد نسف الانتخابات البلدية فيشارك في تأجيلها علماً منه انه سيخسر الكثير في حال خاضها.

هذا التناقض وتغليب منطق المصلحة والمحاصصة والفساد على منطق الدولة هو ما… pic.twitter.com/9njIbz4fQq — Waddah Sadek – وضاح الصادق (@WaddahSadek) December 20, 2023